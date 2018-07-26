Michel Teló abre hoje a 19ª Edição do Festival de Inverno de Bonito

Serão mais de 100 atrações artísticas, dezenas de oficinas, seminários e palestras totalizando mais de 17 horas diárias de programação gratuita. O FIB segue a proposta de descentralização do ano anterior, contando com ações em bairros e distritos, além da Praça da Liberdade, que concentra os shows nacionais e regionais.

Um dos principais eventos culturais de Mato Grosso do Sul, o Festival de Inverno de Bonito (FIB), chega a 19ª edição com uma programação que propõe a integração das artes e leva para o município discussões importantes em torno da cultura, da cidadania e do meio ambiente. O FIB estreia com show de Michel Teló logo mais, a partir das 21h30 na Praça da Liberdade.

Este ano foram aumentadas as programações nos bairros Marambaia e Vila Machado e terá o retorno ao assentamento Guaicurus e distrito Águas de Miranda, assim como o Centro de Múltiplo Uso. Várias instituições de Bonito estão participando.

Além da extensa programação, o evento em 2018 resgata a memória cultural com homenagens importantes. Este ano, serão três: a dupla Amambai e Amambaí que, apesar de desfeita há sete anos, marcou a história da música de raiz e do chamamé no Estado. O cantor Cecílio da Silva, o Amambaí, faleceu em abril deste ano. Outro homenageado é o grupo teatral Senta Que o Leão é Manso, que se consagrou como um dos mais longevos na história de Mato Grosso do Sul. Também será homenageada a violonista Mayara Amaral, assassinada brutalmente em julho do ano passado, deixando uma história de talento e amor pela música.

Entre os destaques da programação estão os shows musicais Almir Sater & Renato Teixeira (27), Milton Nascimento (28) e Anavitória (29). Além dos destaques nacionais, também haverá apresentações de artistas sul-mato-grossenses como o coletivo de artistas bonitenses Canta Bonito, a cantora Maria Alice, o cantor Ton Alves e a banda Catarse Retrô. Outro ponto alto da programação são as artes cênicas, que contarão com apresentação de grupos consagrados nacionalmente como o grupo de teatro de rua gaúcho, De Pernas Pro Ar; o Balé Teatro Guaíra, do Paraná; e a Cia. de Dança Mário Nascimento, de Belo Horizonte.