Locais com fluxo de mais de mil pessoas por dia devem disponibilizar desfibrilador cardíaco

Foi sancionado hoje projeto de lei apresentado pelo deputado Estadual Felipe Orro, em que determina que estádios, ginásios esportivos e quaisquer outros locais, em eventos de qualquer natureza, com previsão de concentração ou circulação superior a mil pessoas, tenham a obrigatoriedade de disponibilização de aparelho desfibrilador cardíaco.

A nova redação, que substitui uma lei de 2005, prevê que compete aos responsáveis pelos locais e estabelecimentos o treinamento de pessoal em número suficiente para operar o desfibrilador cardíaco e realizar outros procedimentos de técnica de ressuscitação cardiorrespiratória.

Os aparelhos deverão ser mantidos em local de fácil acesso e localização pelas pessoas treinadas e designadas para atuarem como socorristas. Deverão ainda ser estabelecidas e divulgadas a forma e os meios para que os socorristas sejam acionados, preferencialmente em tempo inferior a três minutos.

Orro defende que a desfibrilação cardíaca externa é reconhecidamente uma das ações fundamentais para restabelecimento do ritmo cardíaco alterado por uma fibrilação ventricular (batimento rápido e desordenado do coração), a qual provoca cerca de 80% dos casos de parada cardíaca. Com o aparelho é possível socorrer a vítima no local, de forma rápida e eficaz, aumentando as chances de sobrevivência.

O ideal é que o paciente infartado ou com arritmia cardíaca tenha o necessário e adequado socorro médico nos primeiros cinco minutos, o que seria possível com o desfibrilador cardíaco externo.

As sociedades científicas internacionais e outros países vêm promovendo e recomendando a utilização do aparelho desfibrilador cardíaco em locais em que haja considerável fluxo de pessoas. Por exemplo, nos Estados Unidos, até as linhas aéreas comerciais são obrigadas a equipar suas aeronaves com o desfibrilador externo automático.