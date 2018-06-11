Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 06:17

Buscar

Últimas notícias
X

Felipe Orro

Locais com fluxo de mais de mil pessoas por dia devem disponibilizar desfibrilador cardíaco

Renan Nucci

Publicado em 11/06/2018 às 18:11

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Foi sancionado hoje projeto de lei apresentado pelo deputado Estadual Felipe Orro, em que determina que estádios, ginásios esportivos e quaisquer outros locais, em eventos de qualquer natureza, com previsão de concentração ou circulação superior a mil pessoas, tenham a obrigatoriedade de disponibilização de aparelho desfibrilador cardíaco.

A nova redação, que substitui uma lei de 2005, prevê que compete aos responsáveis pelos locais e estabelecimentos o treinamento de pessoal em número suficiente para operar o desfibrilador cardíaco e realizar outros procedimentos de técnica de ressuscitação cardiorrespiratória.

Os aparelhos deverão ser mantidos em local de fácil acesso e localização pelas pessoas treinadas e designadas para atuarem como socorristas. Deverão ainda ser estabelecidas e divulgadas a forma e os meios para que os socorristas sejam acionados, preferencialmente em tempo inferior a três minutos.

Orro defende que a desfibrilação cardíaca externa é reconhecidamente uma das ações fundamentais para restabelecimento do ritmo cardíaco alterado por uma fibrilação ventricular (batimento rápido e desordenado do coração), a qual provoca cerca de 80% dos casos de parada cardíaca. Com o aparelho é possível socorrer a vítima no local, de forma rápida e eficaz, aumentando as chances de sobrevivência.

O ideal é que o paciente infartado ou com arritmia cardíaca tenha o necessário e adequado socorro médico nos primeiros cinco minutos, o que seria possível com o desfibrilador cardíaco externo.

As sociedades científicas internacionais e outros países vêm promovendo e recomendando a utilização do aparelho desfibrilador cardíaco em locais em que haja considerável fluxo de pessoas. Por exemplo, nos Estados Unidos, até as linhas aéreas comerciais são obrigadas a equipar suas aeronaves com o desfibrilador externo automático.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo