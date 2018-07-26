TVE Cultura transmite ao vivo shows do Festival de Inverno de Bonito

A TVE Cultura e o Portal da Educativa vão transmitir ao vivo atrações do 19º Festival de Inverno de Bonito. As atrações poderão ser acompanhadas pela TV, computadores ou do smartphone, incluindo os quatro principais shows que fecham as noites do evento que começa nesta quinta-feira (26).

Uma equipe formada por cerca de 20 profissionais da Fertel (Fundação Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul) foi mobilizada para levar novidades e apresentações do festival para os espectadores que não puderem ir a Bonito. As apresentações incluem o cantor Michel Teló (nesta quinta-feira, 26), a dupla Almir Sater e Renato Teixeira (no duo AR, nesta sexta, 27), Milton Nascimento (sábado, 27) e a dupla Anavitória (domingo, 28).

Além da programação musical, serão produzidas reportagens e flashes durante a programação. No Portal da Educativa ( http://www.portaldaeducativa.ms.gov.br ), pela aba “Assista a TV”, os internautas poderão acompanhar a programação da emissora, bem como na fan page na rede social Facebook (em https://www.facebook.com/PortaldaEducativa ).

Pela televisão, a programação do Festival de Inverno poderá ser acompanhada nos municípios onde o sinal da TVE Cultura já está presente. Em Campo Grande, por exemplo, as transmissões acontecem pelo canal 4 (e 15 da operadora NET).

O Festival de Inverno de Bonito terá mais de 100 atrações diversas, entre música, teatro, cinema, oficinas, seminários e palestras, com 17 horas diárias de programação gratuita.

“É um dos eventos culturais mais importantes de Mato Grosso do Sul, que projeta a cidade nacional e mundialmente. Sem dúvida, é uma atração que merece ser assistida por milhares de pessoas”, afirmou o diretor-presidente da Fertel, Bosco Martins. Neste ano, a TVE Cultura já realizou transmissões do Festival América do Sul Pantanal, alcançando telespectadores pela TV e na internet em diferentes locais do mundo.

O Festival de Inverno também marcará o lançamento das transmissões digitais da TVE Cultura, que a partir de 4 de agosto deixa o sistema analógico –atendendo ao Marco Regulatório do setor.