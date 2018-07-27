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FIB 2018

Festival de Inverno de Bonito destaca artesanato da região em pavilhão na Praça da Liberdade

O local terá dezenas de peças do artesanato sul-mato-grossense, além de oferecer oficinas gratuitas

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/07/2018 às 11:36

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A 19ª edição do Festival de Inverno de Bonito (FIB), que acontece até 29 de julho, contará com a participação de mais de 200 artesãos de Mato Grosso do Sul. A previsão é que, durante o 19º Festival de Inverno de Bonito, o artesanato comercialize mais de R$ 70 mil em produtos. De acordo com a gerente de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura de MS (FCMS), Katienka Klain, o Pavilhão do Artesanato vai aberto a visitação do público na Praça da Liberdade, na quinta (26/07) das 17h às 22h e de sexta (27/07) a domingo (29/07) das 10h às 22h.

O local terá dezenas de peças do artesanato sul-mato-grossense, além de oferecer oficinas gratuitas de modelagem em cerâmica e estamparia e o Espaço do Mestre Artesão “Mãos Que Criam”, onde haverá a confecção da carteira do artesão e outras atividades. 

“Convidamos oito associações de Mato Grosso do Sul para participarem do FIB, onde os mais de 200 profissionais inscritos levarão referência cultural e tradição sul-mato-grossense para o público do evento. Sem dúvida, um dos destaques nesta edição é o Espaço do Mestre Artesão – “Mãos Que Criam, onde mestres artesãos de MS e do Maranhão estarão desenvolvendo a cada 2h uma técnica artesanal. Em Bonito, os artesãos da cidade vão poder receber a carteira do artesão, um direito que o profissional do artesanato tem”, explica Katienka.
 
A gerente da FCMS também destaca a participação de profissionais do Maranhão. “A cada ano convidamos um Estado. Em 2017, tivemos a participação de Alagoas e nesta edição convidamos o Maranhão, um lugar que é referência do artesanato brasileiro”, ressalta Katienka. Também estão previstas rodadas de negócios, em uma parceria com o Sebrae-MS, que levará ao festival oito lojistas de outros estados.  
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