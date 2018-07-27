Festival de Inverno de Bonito destaca artesanato da região em pavilhão na Praça da Liberdade

FIB 2018
O local terá dezenas de peças do artesanato sul-mato-grossense, além de oferecer oficinas gratuitas
A 19ª edição do Festival de Inverno de Bonito (FIB), que acontece até 29 de julho, contará com a participação de mais de 200 artesãos de Mato Grosso do Sul. A previsão é que, durante o 19º Festival de Inverno de Bonito, o artesanato comercialize mais de R$ 70 mil em produtos. De acordo com a gerente de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura de MS (FCMS), Katienka Klain, o Pavilhão do Artesanato vai aberto a visitação do público na Praça da Liberdade, na quinta (26/07) das 17h às 22h e de sexta (27/07) a domingo (29/07) das 10h às 22h.
O local terá dezenas de peças do artesanato sul-mato-grossense, além de oferecer oficinas gratuitas de modelagem em cerâmica e estamparia e o Espaço do Mestre Artesão “Mãos Que Criam”, onde haverá a confecção da carteira do artesão e outras atividades.
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