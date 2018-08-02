Festival Estudantil da Canção de Corumbá 2018 terá 43 participantes

Promovido pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Especial da Cidadania e Direitos Humanos e da Secretaria Municipal de Educação, o Festival Estudantil da Canção de Corumbá (FECC 2018) terá a participação de 43 estudantes das redes pública e particular de ensino da cidade.

Na categoria Infantil, serão nove competidores; na Juvenil são 12; cinco na Adulto; 15 na Gospel; e dois na categoria Especial. O resultado final dos classificados na etapa Seletiva Eliminatória, realizada no período de 09 a 13 de julho, pode ser conferido no DIOCORUMBÁ do último dia 17 de julho.

O Festival Estudantil da Canção acontece no dias 23, 24 e 25 de agosto no ginásio Poliesportivo Lucílio de Medeiros. O evento conta com apoios da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec); e da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá. Participam do FECC os alunos da rede pública municipal, estadual ou federal, bem como os da rede privada de ensino, de qualquer etapa da Educação Básica ou do Ensino Superior.

Torcidas

Conforme o regulamento do FECC 2018, será disponibilizado o número máximo de participação para até 10 torcidas organizadas para o FECC 2018. O critério de seleção para participação, no caso de mais de 10 unidades solicitantes, será de ordem de recebimento da inscrição.

As unidades de ensino poderão inscrever apenas uma torcida organizada, com no mínimo de 80 e máximo de 120 integrantes, incluindo os componentes da organização da mesma. As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 01 a 13 de agosto de 2018, das 8h às 11h e das 14h às 17h, na Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos, Coordenadoria de Politicas Publicas para Juventude, sito na Rua XV de Novembro, 400 – Centro.

Cada torcida, previamente inscrita, deverá entregar até o dia 20 de agosto de 2018, às 11h, na Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos, 10 cópias do release de sua torcida, contendo nome da escola, nome da torcida, o responsável pela torcida e seu referido suplente, tema, cores da camiseta e informações adicionais, caso sejam necessárias. O espaço reservado a cada torcida nas arquibancadas será definido por sorteio, a ser realizado no dia 17 de agosto de 2018, no Ginásio Poliesportivo Lucílio de Medeiros, às 10h.

O Ginásio Poliesportivo Lucílio de Medeiros estará à disposição para a preparação do espaço das torcidas a partir dia 22 de agosto de 2018, às 8h. Cada torcida tem a liberdade de escolher o seu tema e a cor das suas camisetas ou abadás, desde que atenda aos preceitos deste Regulamento. É permitida a alusão a patrocinadores nas camisetas ou abadás, desde que as mesmas não tenham cunho político-eleitoral ou evoquem o uso de bebidas alcoólicas ou derivados de tabaco, bem como palavras ou imagens de cunho sexual.

A soma dos pontos dos jurados dos três dias e nos quesitos de avaliação, irá definir as colocações de 1º ao máximo do 10º lugar (se houver) do Festival Estudantil da Canção de Corumbá 2018, sendo a premiação dividida da seguinte forma:

1º Lugar: 50% da arrecadação da bilheteria dos 3 (três) dias de Festival, recolhida no local;

2º Lugar: 30% da arrecadação da bilheteria dos 3 (três) dias de Festival, recolhida no local;

3º Lugar: 20% da arrecadação da bilheteria dos 3 (três) dias de Festival, recolhida no local.

A fiscalização da arrecadação da bilheteria do evento ficará a cargo Coordenadoria de Politicas Publicas Para Juventude, a ser definida até dois dias antes do início do evento, a qual será responsável por fazer as devidas contagens, repasses de premiação e prestação de contas necessárias.