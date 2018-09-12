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Campo Grande

Bazar em cervejaria badalada da Capital acontece neste sábado

O evento acontece a partir das 15h, mas a cervejaria estará aberta às 10h

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/09/2018 às 11:31

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Com muita música, cerveja artesanal e gastronomia, acontece neste fim de semana a quarta edição do Bazar da Pantanal Growler. Serão ao todo 17 expositores, de diversos segmentos, oferecendo artesanato local, que vai de bijuterias a bordados. 
 
Os sabores e cores da gastronomia ficam por conta do poke, prato típico do Havaí, risoto, e de sobremesa, o brownie. As opções de artesanato são variadas, com artesões locais. Tudo isso regado a muita cerveja artesanal bem gelada, além de música ao vivo para garantir a alegria e a animação.
 
O Bazar da Pantanal Growler é neste sábado, dia 15, a partir das 15h, mas a cervejaria estará aberta às 10h. A Pantanal Growler fica na rua Paraíba, 269, Jardim dos Estados, em Campo Grande.
 
 
 
 
 

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