Programa Meu MS contará histórias de personagens de Aquidauana neste sábado

O programa Meu Mato Grosso do Sul, da TV Morena, deste sábado (9) contará histórias de Aquidauana e de figuras importantes no munícípio. A atração está imperdível e começa às 13h (MS).

Todos os detalhes do programa ainda não foram divulgados, mas entre os personagens entrevistados na reportagem especial está o artesão José do Nascimento Silva Filho, mais conhecido como “Zé Maranhense”.

Figuraça de Aquidauana, o artesão aposentado de 67 anos vive uma vida modesta, porém apaixonada pela arte da cutelaria e a moda de viola. Ele vende suas facas e afia ferramentas, alicates e tesouras há 3 anos em frente à casa em que mora desde 1972.