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Circo do Mato realiza espetáculo em Piraputanga e agora vai a Rochedinho

O projeto com o subtítulo Reencontro, faz referência a um projeto anterior do próprio grupo, realizado em 2015 e também contemplado pela FUNARTE

Vanessa Ricarte

Publicado em 25/02/2019 às 12:22

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O Circo do Mato com o projeto “Entorno do Centro – Reencontro”, contemplado pelo Prêmio FUNARTE para Circulação de Espetáculos Circenses - 2018 - Ministério da Cultura e Governo Federal, havia levado o espetáculo "Os Corcundas" para os municípios de Rochedo e Terenos, onde o grupo teve um bate-papo após a apresentação. Nesta quarta-feira, dia 20, esteve em Jaraguari e ainda, no distrito de Fala Verdade. Já neste sábado, dia 23, foi a vez de Piraputanga e na próxima quarta-feira, dia 27, o grupo encerra o projeto com apresentação em Rochedinho. 

"Em Rochedinho teríamos apresentado no dia 15 passado, porém o clima não colaborou e trouxe muita chuva, por isso, transferimos para a próxima quarta-feira, dia 27", diz Mauro Guimarães, componente do grupo.

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O espetáculo escolhido pelo grupo para esta circulação é “Os Corcundas” do autor e diretor Breno Moroni, uma pantomima medieval que utiliza do gromelô e com isso atinge todos os públicos; traz no elenco os atores Luciana Kreutzer e Mauro Guimarães, na produção e operação de luz e som, Laila Pulchério, fotografia Larissa Pulchério, assistentes de produção: Glaucia Pires, Nilcieni Maciel e Douglas Caetano.

O projeto com o subtítulo Reencontro, faz referência a um projeto anterior do próprio grupo, realizado em 2015 e também contemplado pela FUNARTE – Fundação Nacional de Arte, intitulado “Entorno do Centro”. Ele circulou por 8 pequenos municípios e distritos localizados no entorno da Capital, locais em que se observa que, embora as pessoas estejam próximas da Capital, muitas não tinham acesso à arte.

O grupo pretende assim, contemplar públicos que dificilmente sairiam de suas localidades para apreciar um espetáculo, levam consigo uma estrutura de som e luz cênica para criar um ambiente parecido com uma sala de teatro. Trata-se de uma forma de promover a confraternização dos moradores locais num ambiente diferente e ainda proporcionar um momento de deleite a bela história de amor apresentada. 

 

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