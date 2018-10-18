Peça de teatro encanta crianças com mundo de Oz no Cejar de Aquidauana

Nesta quarta-feira (17), a peça “Uma surpresa no mundo mágico de OZ” foi encenada para as crianças da Escola Cejar, em Aquidauana. Quem escreveu e dirige a peça é o professor Wilkler Garcia Magalhães, 35 anos.

Celulares, tablets, computadores. As crianças dessa nova geração já sabem mundo bem lidar com o mundo virtual das redes sociais, aplicativos e games proporcionados via tecnologia. Mas uma peça de teatro criada por um professor pretende fazer justamente o contrário: conectar os pequenos no mundo real, por intermédio do teatro.

Ele explica que o espetáculo infantil pretende reaproximar a criança ao mundo do teatro. “A intenção é que a criança possa ter uma interação maior com o ator, já que em meio nessa geração tão digital, tão tecnológica, ela tenha os conceitos fundamentais sobre ética e moral abordados nessa peça de teatro. Nele, a gente tem essa possibilidade maior que muitas vezes a criança não tem quando assiste a um filme, mexe com tablet ou computador”, analisa.

Wilkler conta que o espetáculo prossegue na região. “Temos uma parceria tanto com a Secretaria de Educação de Aquidauana quanto a de Anastácio. Nós já apresentamos a peça no Centro de Convenções de Anastácio no dia 27 de setembro e hoje, 18 de outubro, apresentaremos a peça no Anfiteatro da UFMS de Aquidauana para crianças das escolas municipais da cidade”, finalizou.