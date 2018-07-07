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Finais dos jogos escolares da Rede Estadual acontecem na Escola Cejar, em Aquidauana

Pela manhã estão sendo disputadas as modalidades individuais, e à tarde serão as coletivas

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/07/2018 às 11:48

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Termina neste sábado (7) os Jogos Escolares da Rede Estadual de Ensino de Professores de Educação Física (Jerepefa). Os jogos começaram no último dia 29 de junho, em Aquidauana. Hoje pela manhã acontecem as finais dos jogos individuais com modalidades como judô, tênis de mesa, xadrez e atletismo no Ginásio Poliesportivo da Escola Cejar.

Logo mais, à tarde, será a vez das finais das modalidades coletivas, conforme explicou o professor Cleriton Ferreira, um dos responsáveis pela organização do evento. “Vôlei, handebol e futsal serão disputados nas categorias 12 a 14 e 15 a 17 anos”, informou.

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Os jogos foram organizados pelos professores da Rede Estadual de Ensino da região, viabilizados pelo programa de incentivo ao esporte da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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