Finais dos jogos escolares da Rede Estadual acontecem na Escola Cejar, em Aquidauana

Termina neste sábado (7) os Jogos Escolares da Rede Estadual de Ensino de Professores de Educação Física (Jerepefa). Os jogos começaram no último dia 29 de junho, em Aquidauana. Hoje pela manhã acontecem as finais dos jogos individuais com modalidades como judô, tênis de mesa, xadrez e atletismo no Ginásio Poliesportivo da Escola Cejar.

Logo mais, à tarde, será a vez das finais das modalidades coletivas, conforme explicou o professor Cleriton Ferreira, um dos responsáveis pela organização do evento. “Vôlei, handebol e futsal serão disputados nas categorias 12 a 14 e 15 a 17 anos”, informou.