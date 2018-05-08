Meninas do futsal representam Anastácio nos Jogos Escolares do MS

Esportes
Competição começa amanhã e vai até dia 13
A equipe de futsal feminino da Escola Carlos Souza Medeiros representa a cidade de Anastácio nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems), que acontecem entre os próximos dias 9 e 13 de maio.
As meninas garantiram vaga vencendo a seletiva realizada em março, no ginásio municipal de esportes de Anastácio. Elas sao treinadas pelo professor de Educação Física Ismael, com apoio das diretoras Sandra e Flaviana.
Elas viajam na próxima madrugada. O time é composto por Eduarda Batista, Duda Moreira, Eduarda Benites, Marjorie, Letícia Pereira, Rayssa Stefane, Rayssa de Jesus, Antonielly e Amanda.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
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