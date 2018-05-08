Meninas do futsal representam Anastácio nos Jogos Escolares do MS

A equipe de futsal feminino da Escola Carlos Souza Medeiros representa a cidade de Anastácio nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems), que acontecem entre os próximos dias 9 e 13 de maio.

As meninas garantiram vaga vencendo a seletiva realizada em março, no ginásio municipal de esportes de Anastácio. Elas sao treinadas pelo professor de Educação Física Ismael, com apoio das diretoras Sandra e Flaviana.

Elas viajam na próxima madrugada. O time é composto por Eduarda Batista, Duda Moreira, Eduarda Benites, Marjorie, Letícia Pereira, Rayssa Stefane, Rayssa de Jesus, Antonielly e Amanda.