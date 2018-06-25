Equipes de Aquidauana avançam nos jogos Escolares e da Juventude

Esportes
As semi-finais do Jems e Jojums de futsal e voleibol acontecerão de 24 a 26 de agosto em Naviraí
epois de cinco dias de muitas disputas chegam ao fim os Jogos Escolares (Jems) e os Jogos da Juventude (Jojums) de Voleibol 2018 de Mato Grosso do Sul. Dezesseis municípios, sendo oito do Jems e oito do Jojums de voleibol, das modalidades masculino e feminino, foram classificados para disputar as semi-finais na copa dos campeões.
Os classificados do Jems masculino foram os municípios de Amambai, Dourados, Ponta Porã e Sonora; e no feminino Aquidauana, Ivinhema, Jardim e Ponta Porã.
Os municípios semi-finalistas do Jojums masculino são Caarapó, Campo Grande, Ponta Porã e Sidrolândia; já do feminino foram classificados os atletas de Aquidauana, Bela Vista, Ivinhema e Ponta Porã.
As semi-finais do Jems e Jojums de futsal e voleibol acontecerão de 24 a 26 de agosto em Naviraí. Confira os resultados.
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