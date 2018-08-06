Estão abertas inscrições para cursos do Mediotec no Cejar em Aquidauana

Aquidauana
Aos alunos interessados, as matrículas podem ser feitas pelo www.matriculadigital.ms.gov.br
Estão abertas as inscrições para cursos técnicos de capacitação profissional do Mediotec em Aquidauana, para os cursos de técnico em informática para a internet e técnico em hospedagem à distância (EaD). Os cursos são direcionados a estudantes do segundo e do terceiro ano do ensino médio.
Aos alunos interessados, as matrículas podem ser feitas pelo www.matriculadigital.ms.gov.br. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241 - 2226. As aulas serão realizadas na Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro, o Cejar, em Aquidauana.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS