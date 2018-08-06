Estão abertas inscrições para cursos do Mediotec no Cejar em Aquidauana

Estão abertas as inscrições para cursos técnicos de capacitação profissional do Mediotec em Aquidauana, para os cursos de técnico em informática para a internet e técnico em hospedagem à distância (EaD). Os cursos são direcionados a estudantes do segundo e do terceiro ano do ensino médio.

Aos alunos interessados, as matrículas podem ser feitas pelo www.matriculadigital.ms.gov.br. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241 - 2226. As aulas serão realizadas na Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro, o Cejar, em Aquidauana.

