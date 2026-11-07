Sábado começa com sol e tem sensação térmica prevista de 44°C em Aquidauana

METEOROLOGIA
Há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite; rajadas de vento podem chegar a 37 quilômetros por hora
Amanhecer deste sábado em Aquidauana / O Pantaneiro
A manhã deste sábado (07) começou ensolarada em Aquidauana e região, cenário que deve predominar ao longo do dia. No entanto, segundo o Climatempo, a previsão indica aumento da nebulosidade em determinados momentos.
Há 78% de possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas durante a tarde e a noite, com volume estimado em 1,4 milímetro.
A umidade relativa do ar deve variar entre 42% e 75%. Os ventos sopram predominantemente de noroeste, com velocidade média de sete quilômetros por hora e rajadas que podem alcançar até 37 quilômetros por hora.
O sol nasceu às 04h58 e deve se pôr às 17h55, considerando o horário de Mato Grosso do Sul. A lua está na fase minguante.
METEOROLOGIA
Dia amanheceu com sol e poucas nuvens no município; há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite
CAPITAL
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