Sábado começa com sol e tem sensação térmica prevista de 44°C em Aquidauana

Amanhecer deste sábado em Aquidauana / O Pantaneiro

A manhã deste sábado (07) começou ensolarada em Aquidauana e região, cenário que deve predominar ao longo do dia. No entanto, segundo o Climatempo, a previsão indica aumento da nebulosidade em determinados momentos.

Há 78% de possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas durante a tarde e a noite, com volume estimado em 1,4 milímetro.

A umidade relativa do ar deve variar entre 42% e 75%. Os ventos sopram predominantemente de noroeste, com velocidade média de sete quilômetros por hora e rajadas que podem alcançar até 37 quilômetros por hora.

O sol nasceu às 04h58 e deve se pôr às 17h55, considerando o horário de Mato Grosso do Sul. A lua está na fase minguante.