Aquidauana se despede de Arsênia Godoy Falcão, aos 88 anos

Arsênia Godoy Falcão

Aquidauana amanheceu neste sábado (7) com a notícia do falecimento de Arsênia Godoy Falcão, aos 88 anos, ocorrido na madrugada de sexta-feira (6). Dona Arsênia, como era carinhosamente chamada, completaria 89 anos no próximo dia 14 de dezembro.

Natural de Porto Murtinho, no interior de Mato Grosso do Sul, Arsênia escolheu Aquidauana para construir grande parte de sua história. Foram mais de 70 anos vivendo no município, acompanhando o crescimento da cidade, as transformações de gerações e construindo os laços familiares que se tornaram parte de seu legado.

Uma vida que atravessou gerações

Nascida em 14 de dezembro de 1937, dona Arsênia pertenceu a uma geração que testemunhou profundas mudanças na sociedade e na própria história de Mato Grosso do Sul.

Ao longo de quase nove décadas, viu o tempo transformar cidades, costumes e modos de viver. Em Aquidauana, onde residiu por mais de sete décadas, construiu sua trajetória e viu sua família crescer.

Mãe de quatro filhos — Marines, Marcelo, Roberto e Rodrigo —, Arsênia deixa também um genro, três noras e sete netos, que representam a continuidade de sua história familiar.

São filhos e netos que carregam consigo as lembranças de uma vida compartilhada, os momentos em família e os ensinamentos que permanecem mesmo depois da despedida.

Uma despedida que deixa saudades

A partida de dona Arsênia, a pouco mais de um mês de seu aniversário de 89 anos, marca o encerramento de uma longa trajetória de vida.

Mais do que os 88 anos registrados em sua história, ficam as décadas de convivência, os vínculos construídos e as memórias preservadas por aqueles que fizeram parte de sua caminhada.

A morte encerra uma existência, mas não apaga os capítulos escritos ao longo dela. Cada lembrança compartilhada pela família ajuda a manter viva a história de quem partiu.

Velório e sepultamento

Conforme as informações divulgadas pela família, o velório teve início às 5h, na Capela da Pax Universal, em Aquidauana. As exéquias foram anunciadas para as 14h e o sepultamento para as 16h.

A homenagem de O Pantaneiro

O Grupo O Pantaneiro de Comunicação manifesta seus sentimentos aos filhos Marines, Marcelo, Roberto e Rodrigo, aos netos, demais familiares e amigos de dona Arsênia Godoy Falcão.

Que as lembranças dos momentos vividos sejam fonte de conforto e que o carinho construído ao longo de sua existência permaneça presente no coração de todos.

Dona Arsênia parte aos 88 anos, mas sua história continua nas gerações que ajudou a formar.

Grupo O Pantaneiro de Comunicação — Há 61 anos contando a sua história.