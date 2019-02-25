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Cultura

Ponta Porã receberá próximo lançamento do livro ‘Prosa de Criança’

A proximidade com a cidade de Pedro Juan Caballero influenciou alguns dos contos apresentados pelos estudantes durante a oficina de contação de histórias

Vanessa Ricarte

Publicado em 25/02/2019 às 11:01

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A entrega dos livros produzidos durante as oficinas de contação de histórias do projeto Prosa de Criança começou em Três Lagoas e foi marcada pela satisfação dos aprendizes escritores, estudantes na Escola do Sesc, que puderam apreciar os desenhos elaborados a partir das histórias orais que aprenderam com seus familiares.

Na avaliação dos pais e docentes, o processo de aprendizado oferecido nas oficinas será importante na formação educacional e cultural dos estudantes, pois, estimula a percepção de como é prazeroso ouvir e contar histórias, inventá-las, escrevê-las e a compreensão de que as narrativas falam do lugar onde se vive, das pessoas e costumes que estão próximos, ou seja da identidade cultural da região aonde nasceram e vivem.

Com a ‘mala’ cheia de livros, o próximo destino da equipe será o município de Ponta Porã, na unidade do Sesc, no dia 9 de março. No total, 150 crianças do ensino fundamental foram atendidas em cinco municípios, com a iniciativa que tem objetivo de promover a pesquisa e difusão das manifestações orais dos municípios de Mato Grosso do Sul.

Narrativas fronteiriças – A proximidade com a cidade de Pedro Juan Caballero influenciou alguns dos contos apresentados pelos estudantes durante a oficina de contação de histórias. As cidades-gêmeas se caracterizam pela fusão da cultura dos dois países, Brasil e Paraguai e são refletidas na música, dança, comida e literatura oral e escrita.

Um exemplo é a história escolhida para compor o livro ‘Prosa de Criança’, a qual se passa em uma lagoa localizada em uma aldeia, na divisa de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. “A Lagoa Maldita” conta a história de um espírito atormentado que afugentava as pessoas que se aproximavam para tomar água.

Mais duas histórias apresentadas pelos participantes das oficinas foram ‘O marido assombrador’ e ‘A lenda das três figueiras’. Em cada relato percebe-se a riqueza cultural do município que exalta os acontecimentos ocorridos na fronteira das duas cidades, momentos históricos da formação populacional da região, a guerra do Paraguai e a religiosidade presente, na forma da fé cristã.

Sobre o Prosa de Criança – a iniciativa é uma das etapas de trabalho do grupo de pesquisa Prosa e Segredo, que desde 2010 desenvolve ações de fortalecimento do patrimônio cultural imaterial e cultural da infância, com foco nos estudos de contação de histórias. A realização do projeto Prosa de Criança foi possível em razão da aprovação no edital de Fundo de Investimentos Culturais (FIC/MS) e da parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc-MS).

Serviço – O lançamento do livro Prosa de Criança acontecerá no dia 9 de março, às 15h, na Escola do Sesc em Ponta Porã. O endereço é rua 7 de setembro, 828. Telefone para informações: (67)3431-8877.

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