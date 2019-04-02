Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 16:03

Buscar

Últimas notícias
X

Artesanato

Fundação de Cultura abre processo seletivo para o 12º Salão do Artesanato em Brasília

Thailla Torres

Publicado em 02/04/2019 às 15:10

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Artesãos e entidades produtivas poderão se inscrever entre os dias 1º e 10 de abril para representar Mato Grosso do Sul no 12º Salão do Artesanato, que acontece em Brasília (DF) no mês de maio. A seleção será feita pela Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, que fará o transporte das peças para o evento, considerado um dos maiores do país no setor.

Podem participar artesãos inscritos no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB), com carteira nacional no prazo de validade e disponibilidade para viajar e realizar a comercialização dos produtos no evento. Também serão selecionadas entidades representativas (pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos) também com documentação em dia.

O processo selecionará quatro artesãos individuais e cinco entidades do setor, que terão à disposição um espaço coletivo de 70m² para divulgação e comercialização de produtos artesanais de Mato Grosso do Sul.

As inscrições podem ser feitas das seguintes formas: Presencialmente, na Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, de segunda a sexta, das 08h às 12h; Pelos Correios, via SEDEX, com aviso de recebimento (A.R.); Pelo e-mail artesanato.fcms@gmail.com.

Evento – Com o apoio do Programa do Artesanato Brasileiro, a arte de 26 estados ocupará 14 mil m2 do Pavilhão Azul com mostra e venda de produtos artesanais de várias tipologias, confeccionados com técnicas variadas e diferentes matérias primas. Peças artesanais de decoração, vestuário, joias, bijuterias, acessórios, brinquedos, instrumentos musicais e utilitários vão encantar os visitantes pela riqueza de detalhes, qualidade de acabamento e identidade cultural que representam.

Será possível acompanhar Mestres Artesãos de vários estados fazendo suas peças ao vivo. O Salão terá um palco destinado a apresentações culturais de grupos folclóricos de música e danças típicas e uma praça de gastronomia com pratos típicos de todas as regiões brasileiras. Será um evento que mostrará toda a diversidade cultural do Brasil, em cores, sons e sabores.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Justiça

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Novo PME

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo