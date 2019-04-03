Cineclubinho exibe aventuras para animar as crianças no Sesc Corumbá

Todos os sábados de abril, a partir das 18h, o Sesc Corumbá terá uma sessão do Cineclubinho, levando muita diversão para a criançada. A participação é gratuita.



No dia 06 de abril às 18h o Sesc Corumbá exibe “Porco Rosso”, animação sobre um piloto de avião que se aventura pelos céus atrás de piratas do ar. Encarregado de resgatar mais uma vítima dos piratas, Rosso se vê de frente com um passado que jurou esquecer, e apenas com a ajuda de seus amigos poderá seguir em frente.



Dia 13 tem “Cine Mostrinha”, que para divertir os pequenos, a sessão apresenta curta-metragens incríveis, repletos de diversão.



A sessão do dia 20 apresenta o filme “O Galo de San Vitor”, sobre um galo que acorda todo mundo quando está amanhecendo. Mas nem alguns habitantes não gostam, e decidem dar um fim ao pobre galo. Mas quando conseguem, percebem que ele era mais importante do que pensaram e tentam trazê-lo de volta.



Encerrando as sessões de abril, no dia 27 tem o filme “Wickie o tesouro dos deuses”, que conta a história de um pai que se preocupa com o futuro de seu filho, enquanto viking. Quando Sven, o Terrível, sequestra o chefe da aldeia, o menino tem uma grande oportunidade de mostrar o seu valor.



Serviço – O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130.