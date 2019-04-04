Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá cantam Legião Urbana em MS

A pedido de fãs, Campo Grande e Mato Grosso do Sul recebem os sucessos da banda mais emblemática do Brasil. Os músicos Dado-Villa Lobos e Marcelo Bonfá desembarcam no dia 12 de junho, Dia dos Namorados e véspera de feriado para um show com os sucessos de Legião Urbana, incluindo os álbuns Dois e Que país é este (1978-1987).

A abertura do show fica por conta da “A Banda de Ontem”, que promete fazer o público voltar no tempo com clássicos do pop rock nacional e internacional.

O show será no espaço de eventos anexo ao Shopping Bosque dos Ipês, “Bosque Expo”, com capacidade para 6 mil pessoas, em ambiente climatizado, seguro e com estacionamento.

Os ingressos já estão à venda para você curtir os clássicos da Legião Urbana, que ganharam a eternidade no coração dos fãs.

Em 2018, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá voltaram aos palcos para comemorar os trinta anos dos clássicos. Você não vai ficar de fora dessa, né? Então corra e garanta já seu ingresso!

E para ninguém ficar de fora, além da meia-entrada mediante comprovação com carteirinha, você pode pagar meia-entrada através do nosso "Ingresso Solidário". Ganha 50% de desconto na entrada inteira quem doar um agasalho ou 1 kg de alimento não perecível.

Data: 12 de junho, no Bosque Expo do Shopping Bosque dos Ipês

Valores:

Setor Pista

Meia-entrada R$ 80,00

Ingresso social R$ 80,00 + 1kg de alimento ou 1 agasalho

Inteira R$ 160,00

Setor VIP

Meia-entrada R$ 150,00

Ingresso social R$ 150 + 1 agasalho ou 1 kg de alimento

Inteira R$ 300,00

Corra e garanta seu ingresso no site:

www.abappai.byinti.com

Venda loja física : Augusta Life Store – Rua 15 de Novembro, 214, Centro