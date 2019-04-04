Espetáculo inédito de Marcelo Loureiro presenteia MS com temas latinos

Na miscigenação musical latino-americana e em prestígio ao Mato Grosso do Sul, com assinatura cenográfica de Isaac de Oliveira, o Núcleo São Joaquim, em parceria com a Casa da União Lar de Santana, apresenta no dia 12 de abril, às 20 horas, no Teatro Dom Bosco, o show beneficente "Latinidade", com o consagrado compositor e multi-instrumentista, Marcelo Loureiro.

Em inédita apresentação que percorrerá os ricos ritmos da América do Sul, Marcelo Loureiro interpreta músicas com diversos instrumentos de corda, evidenciando em arranjos a influência latino-americana.

O evento, de aproximadamente 80 minutos, conta ainda com a participação especial do cantor romântico Aires Gonçalves que traz momentos de emoção e paixão com sua técnica vocal.

O show é beneficente e parte da renda será revertida para os trabalhos assistenciais da Casa da União. Os ingressos estão sendo vendidos no Thomaz Lanches e na loja Namastê. Para quem prefere comprar na comodidade de casa ou do trabalho, é possível adquirir pelo site de vendas: eventos.casadauniaoms.org.br. Até o dia 9 de abril, o valor promocional é de R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia). Mais informações (67) 99640-8139.

Serviço:

Local: Teatro Dom Bosco – Avenida Mato Grosso, 227

Data: 12 de abril (sexta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia) – até o dia 09/04

Após 09/04 e no dia do show R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

Onde comprar:

NAMASTÊ – Rua Bahia n° 837 – Jardim dos Estados (esquina com a Rua Antônio Maria Coelho) – Fone: (67) 3211-6597

THOMAZ LANCHES – Rua Sete de Setembro n° 744 – Centro (esquina com a Rua Rui Barbosa) – Fone: (67) 3321-3676

Ingressos online: https://eventos.casadauniaoms.org.br