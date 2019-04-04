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Cultura regional

Espetáculo inédito de Marcelo Loureiro presenteia MS com temas latinos

Músico apresenta no dia 12 de abril, às 20 horas, show beneficente “Latinidade”, no Teatro Dom Bosco, na Capital

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/04/2019 às 12:33

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Na miscigenação musical latino-americana e em prestígio ao Mato Grosso do Sul, com assinatura cenográfica de Isaac de Oliveira, o Núcleo São Joaquim, em parceria com a Casa da União Lar de Santana, apresenta no dia 12 de abril, às 20 horas, no Teatro Dom Bosco, o show beneficente "Latinidade", com o consagrado compositor e multi-instrumentista, Marcelo Loureiro.

Em inédita apresentação que percorrerá os ricos ritmos da América do Sul, Marcelo Loureiro interpreta músicas com diversos instrumentos de corda, evidenciando em arranjos a influência latino-americana.

O evento, de aproximadamente 80 minutos, conta ainda com a participação especial do cantor romântico Aires Gonçalves que traz momentos de emoção e paixão com sua técnica vocal.

O show é beneficente e parte da renda será revertida para os trabalhos assistenciais da Casa da União. Os ingressos estão sendo vendidos no Thomaz Lanches e na loja Namastê. Para quem prefere comprar na comodidade de casa ou do trabalho, é possível adquirir pelo site de vendas: eventos.casadauniaoms.org.br. Até o dia 9 de abril, o valor promocional é de R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia). Mais informações (67) 99640-8139.

Serviço:

Local: Teatro Dom Bosco – Avenida Mato Grosso, 227

Data: 12 de abril (sexta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia) – até o dia 09/04

Após 09/04 e no dia do show R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)
Onde comprar: 
NAMASTÊ – Rua Bahia n° 837 – Jardim dos Estados (esquina com a Rua Antônio Maria Coelho) – Fone: (67) 3211-6597
THOMAZ LANCHES – Rua Sete de Setembro n° 744 – Centro (esquina com a Rua Rui Barbosa) – Fone: (67) 3321-3676
Ingressos online: https://eventos.casadauniaoms.org.br

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