Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 16:04

Buscar

Últimas notícias
X

Cultura

Pantanal divide holofotes com Sebastião Salgado durante exposição em SP

Thailla Torres

Publicado em 08/04/2019 às 14:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Vira e mexe Mato Grosso do Sul vira tema de mostras importantes em São Paulo. A última ocorreu na 43ª Ocupação Itaú Cultural com rascunhos de Manoel de Barros. Agora, a Galeria Roberto Camasmie recebe obras inéditas do fotógrafo Sebastião Salgado e o trabalho de Araquém Alcântara, sobre o Pantanal.

A mostra de Manoel de Barros terminou neste domingo (7), mas as 12 obras em preto e branco que retratam a Serra do Amolar, no Pantanal, estarão expostas até o dia 26 de abril.

O objetivo é levantar fundos para o IHP (Instituto Homem Pantaneiro), organização sem fins lucrativos, que atua na conservação e preservação do bioma Pantanal e da cultura local.

Há 11 anos, o principal projeto do IHP é a Rede de Proteção e Conservação da Serra do Amolar, nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Fruto desta parceria, os fotógrafos Sebastião Salgado e Araquém Alcântara estiveram na Serra do Amolar para retratar a singular beleza da região.

A exposição, que acontece durante a SP-Arte, tem curadoria de Fernando Durão e toda a verba das vendas será revertida ao IHP.

Sobre os fotógrafos - As imagens do Pantanal são de Araquém Alcântara, considerado um dos mais importantes fotógrafos de natureza do Brasil. É o primeiro a desenvolver, em cerca de 30 anos, um trabalho sistemático de documentação dos parques nacionais brasileiros. Ele se formou em jornalismo em 1970, mas logo iniciou na fotografia.

O envolvimento com temas de cunho ambientalista rendeu prêmios, como a Presença das Crianças nas Américas, concedido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância - Unicef, em 1979; o Grande Prêmio da 1ª Bienal de Fotografia Ecológica, realizada em Porto Alegre, em 1982; e de melhor exposição em 1993, concedido pela Associação Paulista de Críticos de Arte - APCA.

Araquém é autor de 17 livros de fotografia, sendo a maioria sobre os ecossistemas nacionais. Além das atividades fotográficas, atua como professor em worshops em vários Estados do Brasil.

Na exposição de São Paulo, ele está ao lado de um dos maiores fotógrafos da atualidade. O também brasileiro Sebastião Salgado, dono de praticamente todos os principais prêmios de fotografia do mundo.

A mostra - A exposição acontece na Galeria Roberto Camasmie, na Rua Bela Cintra, 1992 Cerqueira César, São Paulo, SP. A visitação segue de 8 a 26 de Abril, de segunda a sexta, das 10h às 18h e sábados das 11h às 14h.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Justiça

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Novo PME

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo