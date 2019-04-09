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Grupo de Corumbá vence concurso internacional de dança, em Portugal

Cia de Dança do Pantanal surgiu em 2017 e já faz sucesso com apresentações de balé

Thailla Torres

Publicado em 09/04/2019 às 13:30

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Com o bioma Pantanal em coreografias, o grupo Cia de Dança do Pantanal foi premiado no Concurso Internacional de Bailado do Porto, em Portugal. Izabelle, Nubia, Nayara, Kauan e Kevin deram os primeiros passos nas aulas de balé do Instituto Moinho e embarcaram no começo deste mês para participar do evento ao lado de outros dois bailarinos argentinos, Paloma Fernandez e AgustinSalcedo.

Sob os cuidados da diretora executiva e artística do Moinho, Márcia Rolon, a dança do Pantanal ganha a vitrine internacional. "Temos uma proposta ousada, diferenciada, com um tema contemporâneo que fala da disputa de território e da preservação do Pantanal", explica Márcia. "Normalmente as companhias de dança mundiais têm uma característica única: ou é balé clássico ou é contemporâneo. Trabalhamos com o balé clássico e o contemporâneo, e ainda alinhamos um elemento regional de interesse mundial que é o Pantanal", completou.

O grupo surgiu em 2017, para levar a dança que representa o bioma Pantanal associado à diversidade cultural sul-americana para todo o país. Mesmo com pouco tempo de trajetória, a Companhia decidiu ir além e encarar o concurso internacional.

Em Portugal, a competição reuniu grupos de balé clássico, neoclássico e contemporâneo do mundo inteiro. A vaga para competição foi conquistada em julho de 2018, como melhor equipe de dança contemporânea no Festival do Passo da Arte Internacional de Indaiatuba, em São Paulo.

No evento, a equipe sul-mato-grossense apresentou a coreografia contemporânea "Cultura Bovina", de Chico Neller, responsável pelo Ginga Cia de Dança, e a peça neoclássica "Divertimento", de Mozart, coreografia da mestre de dança Beatriz de Almeida.

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