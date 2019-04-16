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Edital seleciona artesãos para participar da Fenearte, em Olinda

Thailla Torres

Publicado em 16/04/2019 às 16:45

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Foi publicado, na página 18 no Diário do Oficial do Estado desta terça-feira (16.4), o edital para seleção de artesãos e entidades representativas do artesanato sul-mato-grossense para participar da XX Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), que acontecerá de 3 a 14 de julho de 2019, em Olinda, Pernambuco.

O edital visa selecionar artesãos e entidades cujas peças vão ser expostas um espaço coletivo de 35m², para divulgação e comercialização de produtos artesanais de Mato Grosso do Sul na Feira. Os selecionados devem arcar com as próprias despesas de passagens, traslados, hospedagem e alimentação durante todo o evento. Fica sob a responsabilidade da FCMS o transporte das peças de artesanato.

São disponibilizadas 8 (oito) vagas, sendo 3 (três) para artesãos individuais e 5 (cinco) para entidades representativas do artesanato (pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos). Podem participar da seleção artesãos maiores de 16 anos que estejam cadastrados no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab), com Carteira Nacional dentro do prazo de validade e que tenham disponibilidade para viajar e realizar a comercialização dos seus produtos durante o evento. As entidades representativas devem ser legalmente constituídas e estar cadastradas no Sicab.

As inscrições serão realizadas no período de 45 dias, presencialmente, no protocolo da FCMS, de segunda a sexta, das 7h30 às 12h ou pelos Correios, via Sedex, com aviso de recebimento (A.R.). O interessado deverá preencher o formulário de inscrição que consta no Anexo I do edital e anexar os documentos exigidos.

O processo de seleção será realizado por uma Comissão Especial de Seleção composta por 03 (três) titulares e 03 (três) suplentes, tendo como critérios, entre eles, referência à cultura popular, criatividade, linguagem própria, tradição, expressão contemporânea, inovação e consciência ambiental.

No dia 5 de junho será divulgada na imprensa oficial do Estado de Mato Grosso do Sul a lista provisória com os nomes dos selecionados, por ordem de classificação. Os participantes poderão apresentar recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação. No dia 14 de junho será divulgada a lista definitiva, após julgamento dos recursos apresentados.

Mais informações podem ser obtidas na Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da FCMS pelo telefone: (67) 3316-9152 ou 3316-9107. O edital na íntegra você confere clicando aqui.

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