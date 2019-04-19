Autores indígenas revisam textos e preparam coleção de livros com histórias terena

A presidente do Ipedi (Instituto de Pesquisa da Diversidade Intercultural) Denise Silva esteve com os coautores dos textos que vão compor a coleção de livros que será publicada em breve e que trará informações sobre saberes tradicionais da etnia terena.

Os coautores conheceram o primeiro “boneco”, uma prévia de como ficarão os livros, ilustrados e encadernados. Os textos serão publicados em português e em terena e os indígenas são responsáveis pela revisão das traduções.



A obra é financiada com recursos do Fundo de Investimento Cultural (FIC). “É mais um trabalho que realizamos não para a comunidade, mas com a comunidade, os indígenas participam de toda a construção do material que, no fim, será de extrema importância para a perpetuação da cultura terena”, diz Denise Silva.