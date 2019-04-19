Sesc Corumbá tem cinema gratuito com exibição de “As Duas Irenes”

O Sesc Corumbá tem exibições todas as terças às 19 horas e aos sábados às 15 horas.

Nos dias 23 e 27 de abril, terça-feira e sábado, as sessões irão exibir o título nacional “As Duas Irenes” (2017), um drama familiar dirigido por Fábio Meira. Uma menina de 13 anos, de uma família tradicional do interior, encontra-se numa fase complicada da vida. Em plena puberdade, a jovem sofre com as angústias típicas da idade, mas também tem que se conformar com a posição de filha do meio. É neste momento que a garota descobre que seu pai tem uma filha com outra mulher, e que essa menina tem a mesma idade e o mesmo nome dela, Irene.

O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130.