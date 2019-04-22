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Arte

Corumbá recebe mostra de cinema regional com filmes que contam história de MS

Thailla Torres

Publicado em 22/04/2019 às 13:35

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De 26 de abril a 27 de setembro, o Sesc Corumbá exibirá curtas e longas metragens durante a II Mostra Sesc de Cinema Etapa Regional. O evento tem como propósito contribuir para o campo audiovisual sendo um espaço de lançamento e promoção de artistas locais. A entrada é gratuita.

No dia 26 de abril, às 19h, será exibido o filme “Paralelas de Aço”, dirigido por Rachid Waqued. A magia das viagens no trem, às estações, o poder de construir histórias e memórias, a relação comercial e emocional dos passageiros, pessoas simples que tinham em cada vagão parte de suas vidas e a importância da linha férrea na construção de muitas cidades.

No mesmo dia, às 19h30, é a vez do “Elogio da sombra”, de Joel Pizzini. O filme conta a trama de uma dançarina se move serenamente dentro de um velho casarão japonês no interior do Brasil. Ela evoca o fantasma do mestre da dança Butô, enquanto se envolve com as sombras e memórias do lugar misterioso.

Dia 27, às 19h, é a vez do longa “Canta as dores do Pantanal”, de Fábio Flecha. O filme discorre sobre os 50 anos do Grupo Acaba, que por meio da música, dedicou o seu trabalho pela causa da preservação ambiental. O amor ao bioma pantaneiro é cantado em verso, prosa e inesquecíveis melodias do grupo que hoje são parte da identidade cultural de MS.

O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130.

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