Apresentação do Grupo Acaba marca encerramento da II Mostra Sesc de Cinema

No próximo sábado, 27, às 19 horas, será encerrada a II Mostra Sesc de Cinema no Sesc Corumbá, com exibição do longa “Canta as dores do Pantanal”, de Fábio Flecha, sobre os 50 anos do Grupo Acaba.

Durante cinco décadas o Grupo Acaba vem divulgando a história e a cultura pantaneira, traduzindo o amor ao bioma para versos, prosa e inesquecíveis melodias que são parte da identidade cultural de Mato Grosso do Sul.

A mostra terá dois dias de exibições de curtas e longas selecionados na etapa regional, tendo como propósito contribuir para o campo audiovisual sendo um espaço de lançamento e promoção de artistas locais. Todas as sessões terão entrada franca.

Programação – No dia 26 de abril, às 19h, será exibido o filme “Paralelas de Aço”, dirigido por Rachid Waqued. A magia das viagens no trem, as estações, o poder de construir histórias e memórias, a relação comercial e emocional dos passageiros, pessoas simples que tinham em cada vagão parte de suas vidas e a importância da linha férrea na construção de muitas cidades. No mesmo dia, às 19h30, é a vez do “Elogio da sombra”, de Joel Pizzini. O filme conta a trama de uma dançarina se move serenamente dentro de um velho casarão japonês no interior do Brasil. Ela evoca o fantasma do mestre da dança Butô, enquanto se envolve com as sombras e memórias do lugar misterioso. Dia 27, às 19h, é a vez do longa “Canta as dores do Pantanal”, de Fábio Flecha.

Serviço – O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130.