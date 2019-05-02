Criançada tem encontro com a diversão e cinema gratuito todo sábado em Corumbá

Para garantir a animação da criançada o Sesc Corumbá realiza toda semana sessões do Cine Clubinho, sempre aos sábados com única sessão às 18h.

No dia 04 de maio o filme é “O castelo no Céu”, animação que narra as aventuras de Pazu e Sheeta, dois jovens que partem em uma viagem em direção ao castelo no céu, escapando dos temíveis piratas e desvendando o mistério por traz do brilhante colar da garota.

“Porco Rosso” é o filme do dia 11 de maio, que conta a história de caçadores de prêmios que ganham a vida a lutar contra os piratas do ar que aterrorizam o Mar Adriático. Um deles é Marco Porcellino, mais conhecido por Porco Rosso. Gina, cantora e proprietária do Hotel Adriano, situado numa pequena ilha, não desiste de tentar convencê-lo de que vale a pena procurar a humanidade, mas Porco resiste a falar do passado e detesta o único vestígio desses tempos – uma fotografia que mostra o seu rosto antes de assumir os agora característicos contornos porcinos.

No dia 18 de maio a exibição será “O Serviço de Entregas da Kiki”. Kiki é uma jovem bruxa que acabou de completar 13 anos. Segundo a tradição, quando atingem essa idade, todas as bruxas devem sair de casa por um ano para aprender a viver por conta própria. Ela se muda para a cidade de Korico, junto com Jiji, seu gato falante. Lá ela aprende a seguir em frente com sua vida, apesar de todas as dificuldades que possam surgir.

Fechando o mês de maio, a sessão do dia 25 será especial, com a “Mostrinha de Curtas”, trazendo várias historinhas incríveis para animar os pequenos.

O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130.