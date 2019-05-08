Seresta em homenagem ao Dia das Mães acontece sexta-feira

Corumbá
Evento especial será realizado em Corumbá, no Jardim da Independência.
Corumbá promove na sexta-feira, 10 de maio, seresta em homenagem ao Dia das Mães. O evento será realizado no Jardim da Independência, a partir das 20 horas.
A seresta em homenagem ao Dia das Mães terá como atrações a Banda Destak, Lúcia Philbois, Doralina, Tatiane Sant’Ana; Braguinha e Elizeth Gonçalves. O espaço contará também com uma praça de alimentação.
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