Seresta em homenagem ao Dia das Mães acontece sexta-feira

Corumbá promove na sexta-feira, 10 de maio, seresta em homenagem ao Dia das Mães. O evento será realizado no Jardim da Independência, a partir das 20 horas.

A seresta em homenagem ao Dia das Mães terá como atrações a Banda Destak, Lúcia Philbois, Doralina, Tatiane Sant’Ana; Braguinha e Elizeth Gonçalves. O espaço contará também com uma praça de alimentação.