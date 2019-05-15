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Arte da Palavra leva bate-papo entre ilustradores à Praça do Céu, em Corumbá

Projeto acontecerá no dia 21 de maio e a entrada é gratuita.

Thailla Torres

Publicado em 15/05/2019 às 15:01

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No dia 21 de maio, às 14 horas, o Sesc Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras leva à Praça do Céu, em Corumbá, o Circuito de Autores, com um bate-papo entre os autores e ilustradores Renato Moriconi(SP) e Marília Lovatel (CE). A ação terá continuidade às 19 horas, no Sesc Corumbá, com participação livre.

Sob o tema "Palavra ilustrada' e com mediação de Jusley Sousa, esta etapa do Sesc Arte da Palavra tem como propósito promover, por meio de uma itinerância realizada em vários Estados, a divulgação do trabalho de autores de diversas categorias da literatura brasileira atual, com troca de experiências, vivências e de conhecimentos relacionados à carga literária

Sobre os autores –  Renato Moriconi é artista plástico. Nascido em Taboão da Serra, em São Paulo, em 1980, é formado em artes plásticas e tem pós-graduação em design gráfico. Dedicando-se às artes visuais desde 1994, Moriconi já publicou aproximadamente sessenta livros no Brasil e no exterior, em países como México, França, Itália, Coréia do Sul e China.

Marília Lovatel passou 20 anos dedicados à educação trabalhando nas escolas, é formada em Letras e mestre em Literatura.  Publicou seu primeiro livro em 2012 e desde então, os ventos literários começaram a soprar com bastante força em sua direção.  A escritora possui livros no conceituado Catálogo de Bolonha da Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil. 

Serviço – O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130.

 

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