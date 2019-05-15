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Cultura

Músico aquidauanense comemora 40 anos de música com gravação de DVD

Thailla Torres

Publicado em 15/05/2019 às 18:14

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O músico aquidauanense Gilson Espíndola vai escrever uma nova página em sua história musical. Para comemorar quatro décadas de composição, o cantor vai gravar o primeiro DVD da carreira.

Desde que começou no final dos anos 1970, Gilson Espíndola lançou dois discos (Tudo Azul/1998 e Mosaico/2000) e participou de bandas como Benvirá e Grupo Therra. Com o amadurecimento da carreira solo e o baú cheio de novas composições, o cantor resolveu escutar a sugestão da filha Nayara e encarar a produção do DVD “Dois Caminhos – 40 Anos de Música”.

A gravação vai acontecer no dia 29 de maio, em Campo Grande (MS). O repertório vai trazer composições assinadas por Gilson Espíndola, várias delas inéditas e feitas com parceiros. Será a primeira vez que o cantor vai gravar “Madre Canaã”, composição de Gílson com Alexandre Saad, que se tornou sucesso da dupla Américo & Nando. Os outros parceiros de Gílson que estarão no repertório são Gilmar Xavier, Gilvandro Filho, Marcos Mendes, Rodrigo Teixeira, Renan Nonato e Celito Espíndola. O repertório também vai trazer interpretações de Gílson.  O lançamento do DVD vai acontecer no segundo semestre.

Gílson Espíndola nasceu em Aquidauana em 19 de agosto de 1963. Ele é formado em Educação Física pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), profissão que exerceu até 1993, quando retornou à música. Se especializou como engenheiro de áudio, área em que assinou diversos trabalhos. É concursado do Governo de MS desde 1998 e é proprietário do Estúdio X, onde realiza gravações de áudio e produções musicais.

 

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