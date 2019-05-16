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Com instação e exibição de filmes, Corumbá participa da 17ª Semana Nacional de Museus

Tem programação cultural gratuita no município.

Thailla Torres

Publicado em 16/05/2019 às 16:15

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Corumbá participa da 17ª Semana Nacional de Museus, uma temporada cultural promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). A Prefeitura, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico, com a parceria do Sesc Corumbá, preparou uma série de atividades na Casa do Dr. Gabi – Espaço de Memória que acontecem até o dia 18 de maio, sábado, Dia Internacional de Museus.

A programação é composta por visitas mediadas, com o título "#Corumbáhistórica" na qual os visitantes passam pelos ambientes, visualizando o acervo e conhecendo a relação do Dr. Gabi e da sua esposa, Dona Neta, com a cidade pantaneira. De segunda a sexta-feira, das 08h às 17h e sábado das 15h às 19h30.

Os visitantes podem aproveitar para conhecer alguns textos de Manoel de Barros, pois o local está com a instalação poética das Poltronas Manoelinas, um projeto de fomento literário do Sesc MS em homenagem ao centenário de Manoel de Barros (2016). A instalação contempla a estética das insignificâncias, comum na poesia do autor.

Nessa quarta-feira, 15 de maio, foi realizada a exibição do filme "Meu País", de André Ristum (2011, 90 minutos), na sala de cinema do Sesc Corumbá (Rua 13 de Junho, nº 1703, Centro). Nesta quinta, 16, na Casa do Dr. Gabi, será exibido o filme “Baía Negra: Vidas do Pantanal”, de Marco Carvalho (2019, 40min), seguido de uma roda de bate papo, pois essa produção audiovisual retrata as dificuldades e felicidades dos moradores da região ladarense.

Na sexta-feira a programação noturna tem início às 19h, no Museu, e será um experimento social, envolvendo a contação de histórias, destinadas a um público com idade superior a 14 anos, e a atividade lúdica de Black Stories. Tudo isso, para promover a reflexão sobre a tradição milenar de contar histórias e o futuro dessa prática popular.

No sábado, a Casa do Dr. Gabi abrirá para visitação às 15h e, a das 16h às 18h as crianças poderão participar da Ciranda da Contação, atividade proposta pelo Sesc Corumbá, na qual a contação de histórias é seguida de uma oficina lúdica com elementos trazidos pelas crianças (os participantes deverão levar flores secas, folhas, sementes e gravetos).

Na sequência serão exibidos curtas-metragens da Mostra Nueva Mirada - 2ª Mostra Itinerante Festival Internacional de Cinema. Os filmes exibidos compõem o Programa 10 e têm classificação etária para crianças acima dos 9 anos de idade.

Finalizando a programação da Semana, o Prof. Dr. Wellington Furtado Ramos, Doutor em Letras e professor adjunto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul / CPAN, proferirá a palestra “Poesia e música: O futuro da tradição”, conduzindo um bate papo ao final da sua apresentação.

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