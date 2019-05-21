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2019

Festival de Inverno de Bonito confirma Gal Costa, Lenine, Chrystian e Ralf

FIB também traz a cantora Karina Buhr e BNegão e os Seletores de Frequência

Thailla Torres

Publicado em 21/05/2019 às 19:48

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O FIB (Festival de Inverno de Bonito) divulgou hoje a programação de atrações nacionais de 2019.  Chrystian e Ralf, Gal Costa e Lenine sobem ao Palco das Águas, o principal espaço da festa, nos dias 25, 27 e 28 de julho, respectivamente.

A programação será aberta na quinta-feira pela dupla sertaneja conhecida como a mais afinada do Brasil. Chrystian e Ralf levam a Bonito a turnê clássica, com os maiores hits dos 20 álbuns, 34 coletâneas e 6 DVDs da carreira. O público vai ouvir sucessos como “Chora Peito”, “Sou eu” e “Nova York”.

Aos 73 anos, Gal Costa apresenta no dia 27 de julho o show “Pele do Futuro”, lançado no ano passado e que ela costuma traduzir como "Voltando no tempo e indo para frente".  Depois de cinco décadas cantando diferentes momentos pelos quais o País atravessou, desta vez o repertório ressalta a celebração, a alegria como forma de resistência. É um passeio pelas várias fases da carreira, com clássicos de Guilherme Arantes, Gilberto Gil, Adriana Calcanhoto, Nando Reis, Erasmo Carlos, Jorge Mautner e Djavan, mas também canta Emicida, Silva e até Marília Mendonça.

O pernambucano Lenine encerra a programação nacional com o show “Em trânsito”, no último dia do Festival, 28 de julho. O trabalho lançado em 2018 rendeu CD, DVD, LP e até um documentário. Sem perder o tom político, o single "Intolerância" traduz um pouco do álbuns mais recente do músico.

O Festival de Inverno de Bonito 2019 também traz ao palco do CMU (Centro de Múltiplo Uso), a cantora Karina Buhr, no dia 26 de julho, e BNegão e os Seletores de Frequência, no dia 27.

Performática, Karina leva a bonito o show Selvática. Temática e musical, o nome do show vem da Bíblia. Justamente na passagem da serpente que oferece o fruto proibido, do nascimento do tal pecado original, da culpa da mulher. Karina canta o incômodo, canta o inconformismo. E não economiza no peso, os temas são fortes como é forte a levada, o heavy metal, o punk rock que acompanha a mensagem.

No dia 27 de julho, Bernardo Santos, mais conhecido como BNegão, ex-vocalista do Planet Hemp, vem com sua banda os Seletores de Frequência ao palco do CMU, em Bonito. O grupo lançou três CDs e após nove anos sem lançar material inédito trouxeram o “Sintoniza Lá”, em 2012. Em 2015, BNegão & Seletores de Frequência lançaram o disco “TransmutAção”, aclamado pela crítica nacional. E em 2018 a banda celebra 15 anos do “Enxugando Gelo” com uma turnê por todo o Brasil.

A banda está em um momento de “disparar” suas novas visões e sonoridades em mais um capítulo da sua história dentro da música negra universal. O crossover de funk com rap (característica intrínseca ao trabalho de BNegão & Seletores de Frequência) está em “No Momento (100%)” e em “Mundo Tela”, os candidatos a hit do último álbum.

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