Tradicional Feira da Estação começa daqui a pouco com artesanato, artes e gastronomia

Cultura
A entrada é gratuita para moradores de Aquidauana e Anastácio curtirem com os amigos e a família
A tradicional Feira da Estação, realizada sempre às terças-feiras na Estação Rodoviária de Aquidauana, começa logo mais, às 18h.
A programação segue até às 23h com artesanato, trabalhos manuais, hortifrúti e praça de alimentação com comidas regionais e japonesas.
A entrada é gratuita para moradores de Aquidauana e Anastácio curtirem com os amigos e a família. A feira é organizada pela Fundact (Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana).
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