Tradicional Feira da Estação começa daqui a pouco com artesanato, artes e gastronomia

A tradicional Feira da Estação, realizada sempre às terças-feiras na Estação Rodoviária de Aquidauana, começa logo mais, às 18h.

A programação segue até às 23h com artesanato, trabalhos manuais, hortifrúti e praça de alimentação com comidas regionais e japonesas.

A entrada é gratuita para moradores de Aquidauana e Anastácio curtirem com os amigos e a família. A feira é organizada pela Fundact (Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana).