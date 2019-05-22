Clube de leitura vai discutir clássico de Saramago "Ensaio sobre a Cegueira"

No dia 28 de maio, terça-feira, às 18 horas, o Clube de Leitura do Sesc Corumbá vai discutir o livro do único escritor lusófono a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, “Ensaio sobre a cegueira” de José Saramago.

Aberto ao público, o Clube de Leitura ocorre toda última terça-feira do mês, com exemplares disponíveis na biblioteca do Sesc Corumbá para empréstimo gratuito. No final do encontro, será sorteado um marcador de página magnético do autor ilustrado.

Sinopse: Um motorista parado no sinal se descobre subitamente cego. É o primeiro caso de uma "treva branca" que logo se espalha incontrolavelmente. Resguardados em quarentena, os cegos se perceberão reduzidos à essência humana, numa verdadeira viagem às trevas. O Ensaio sobre a cegueira é a fantasia de um autor que nos faz lembrar a responsabilidade de ter olhos quando os outros os perderam. José Saramago nos dá, aqui, uma imagem aterradora e comovente de tempos sombrios, à beira de um novo milênio. Cada leitor viverá uma experiência imaginativa única. Num ponto onde se cruzam literatura e sabedoria, José Saramago nos obriga a parar, fechar os olhos e ver. Recuperar a lucidez, resgatar o afeto.

Sobre o autor: Nobel de Literatura de 1998 e Prêmio Camões de 1995, entre outros, José Saramago é reconhecido por sua premiada obra literária. O autor foi responsável por tornar a prosa em língua portuguesa conhecida no mundo todo. Além de romancista, foi escritor, argumentista, teatrólogo, ensaísta, jornalista, dramaturgo, contista e poeta. Nascido em 1922, na vila de Azinhaga em Portugal, Saramago veio de uma família de agricultores que se mudou para Lisboa.

Sobre o Clube de Leitura – O Clube de leitura Corumbá, Ladário e região foi criado em 2015 por um grupo de leitoras que buscavam canais para debater as obras. Para participar, é só antes ler o livro – os escolhidos sempre integram o acervo do Sesc Corumbá. Quem participa pode participar da votação dos livros a serem discutidos nos outros meses.

Serviço – O Sesc Corumbá está localizado na Rua Treze de Junho, 1703, no Centro. Mais informações podem pelo telefone (67) 3232-3130.