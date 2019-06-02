Agnaldo Timóteo melhora e já consegue conversar com familiares

Internado após AVC
Agnaldo Timóteo está internado desde o dia 21 do mês passado, após sofrer um acidente vascular cerebral
O cantor Agnaldo Timóteo, 82 anos, apresentou uma sensível melhora, respira sem a ajuda de aparelhos e consegue conversar com os familiares, de acordo com boletim médico divulgado hoje (1º) pelo Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador.
Agnaldo Timóteo está internado desde o dia 21 do mês passado, após sofrer um acidente vascular cerebral, quando participava de um show na cidade de Barreiras, no interior da Bahia.
O boletim informa ainda que a infecção urinária foi controlada e que o intestino apresenta sinais de recuperação. Timóteo já consegue sentar na cama sem apoio e foi liberado pela equipe médica para ingerir líquidos.
Na avaliação do diretor do Hospital Geral Roberto Santos, o cardiologista André Durães, o trabalho de toda equipe hospitalar e as vibrações positivas dos familiares e fãs contribuíram para a recuperação do artista.
Ainda não há previsão de alta. Ontem (31), o cantor foi retirado do coma induzido e passou a respirar sem a ajuda de aparelhos.
A cantora Alcione gravou um vídeo pelas redes sociais em que pede para Timóteo: “vai logo ficando calminho aí!. Eu sei que você é agoniado igual a mim. Grande beijo de sua amiga, meru colega. Já, já juntos!”
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