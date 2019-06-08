Corumbá tem cinema gratuito com filmes sobre dramas cotidianos e comunidades indígenas

A seleção que o Sesc Corumbá preparou para exibir nas sessões do Cine Sesc de junho traz temáticas que suscitam reflexão sobre os dramas cotidianos e também nas comunidades indígenas. As sessões, gratuitas, são às terças-feiras às 19 horas com reexibição aos sábados, às 15 horas.

Nos dias 11 e 15, será a vez do longa “Fátima”, de Philippe Faucon. Fátima cria sozinha as duas filhas: Souad, de 15 anos, adolescente rebelde; e Nesrine, de 18 anos, começando os estudos de medicina. Ela não fala bem francês, o que frustra sua comunicação com as filhas, mas ainda assim ambas são a razão para que ela siga em frente. Um dia, em seu emprego como empregada doméstica, ela cai de uma escada. Convalescendo, escreve em árabe tudo o que nunca conseguiu dizer às filhas em francês.

Serviço – O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro.