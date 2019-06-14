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Evento gastronômico

Diversidade de sabores do cerrado e pantanal serão destaque na Comitiva dos Chefs

Culinarista quer estimular utilização de ingredientes regionais na alimentação

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/06/2019 às 18:02

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A segunda edição do festival gastronômico Comitiva dos Chefs, realizado entre os dias 16 e 18 de agosto, na plataforma cultural da Esplanada Ferroviária, tem objetivo de popularizar a utilização de ingredientes nativos e presentes nos biomas Cerrado e Pantanal. Uma das ações será o concurso de receitas produzidas especialmente para o evento, as quais deverão empregar frutos, sementes, carnes e vegetais presentes na alimentação do sul-mato-grossense.

A culinarista Dedê Cesco revela que a utilização destes ingredientes aumentou nos últimos anos, mas, alguns produtos já se consolidaram na preferência do público, como por exemplo, a mandioca, o cumbaru, as pimentas e o feijão de corda. “Antes, as pessoas tinham mais resistência a provar alimentos que não estavam presentes no seu cotidiano. Porém, percebi que a situação mudou quando comecei a elaborar pratos personalizados, servidos em eventos institucionais. Os visitantes aprovavam e inclusive, me incentivavam a apresentar novos sabores”, relata.

O bioma cerrado está presente em 22% do território nacional e no estado de Mato Grosso do Sul é identificado em diferentes regiões, com espécies vegetais aproveitadas na alimentação da população. Pequi, cumbaru, buriti, bocaiuva e guavira são alguns exemplos de ingredientes apreciados tanto no consumo in natura, quanto processados na forma de polpas, geleias, biscoitos, licores, entre outras opções.

O Pantanal é outro bioma que influenciou a identidade cultural dos sul-mato-grossenses. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 62% da extensão total da área se localiza no Estado. A riqueza da fauna influenciou a alimentação dos moradores da região, exemplificada por diferentes espécies de peixes e mamíferos. Dessa forma, ingredientes como a carne de Jacaré e peixes como Pintado e Pacu foram incorporados nas receitas tradicionais. A carne do boi pantaneiro também é referência na alimentação das famílias e em razão da distância das áreas urbanas tem como principal forma de consumo, o charque (carne salgada e desidratada no sol).

As Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) também ganharam espaço na mesa dos consumidores, no entanto, muitas pessoas ainda desconhecem as possibilidades de elaborar receitas saborosas e saudáveis. Os ingredientes mais conhecidos são: Urtigão (utilizado no preparo de sopas ou como acompanhamento de pratos quentes), Bertalha-coração (uma espécie de batata com sabor suave) e a Ora-pro-nóbis que se destaca na alimentação, por ser rica em proteínas e substituir o consumo de proteína animal. Entre as frutas, a guavira ou gabiroba pode ser consumida in natura ou usada em sucos, pudins e licores.

De acordo com a culinarista, a proposta do festival é valorizar a culinária tradicional de Mato Grosso do Sul e incentivar os profissionais do setor alimentício a elaborarem pratos que tenham elementos presentes no cotidiano da população. “A proposta da Comitiva dos Chefs é abrangente e vai além da criação de uma identidade regional gastronômica. Quando concedemos espaço para novos talentos profissionais colocamos o estado em evidência nacional e internacional, no segmento de gastronomia. Trata-se de um efeito em série que impacta positivamente na geração de renda, desenvolvimento local e no aumento de oportunidades de negócios”, observa.

Vale lembrar que estão abertas as inscrições para:  chefs de cozinha, bartender, bartender free style, food trucks, bikes, carrinhos e demais modalidades móveis de alimentação interessados em participar do evento. Entre as recomendações do edital está a elaboração de receitas com ingredientes regionais e os pratos selecionados irão compor um roteiro personalizado (com o selo Comitiva dos Chefs) que ficará disponível para comercialização pelo período de um ano.

SOBRE O PROJETO

O projeto Festival Comitiva dos Chefes foi contemplado pelo Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC) da Prefeitura de Campo Grande e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR). A edição 2019 será realizada na Plataforma Cultural, localizada na Esplanada Ferroviária, entre 16 e 18 de agosto, em Campo Grande (MS). O endereço é Avenida Calógeras, 3015, Centro.  O endereço do site do evento é www.comitivadoschefs.com.br

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