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Pastor inicia campanha por R$ 3 milhões mensais para sua denominação religiosa

Como outros "profissionais do sagrado", Agenor Duque convoca fieis a ofertarem

Vivaldo

Publicado em 19/05/2017 às 15:53

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Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Silas Malafaia, R.R. Soares, entre outros, tem mais um novo parceiro em uma prática que tem sido cada vez mais comum nas últimas décadas, no país, que é o uso da fé para a obtenção de recursos e construção de verdadeiros impérios. Trata-se do pastor Agenor Duque, fundador da Igreja Plenitude do Trono de Deus. por meio das redes sociais, ele está convocando 3 mil fiéis a colaborarem com R$ 1.000 mensais, para a manutenção de programas na TV e rádio.

Com o mesmo expediente, vários pastores evangélicos foram além deste discurso, adquirindo bens como jatinhos particulares, mansões no Brasil e exterior (Silas Malafaia tem uma em Miami) e até fazendas, como fez Valdomiro, em Mato Grosso. Salvo exceções, todos os “novos ricos” entre os profissionais do sagrado são pentecostais ou neopentecostais. Agenor, que ainda não tem esse status, é egresso da Igreja Mundial, e já segue as táticas de seu ex-líder, Valdomiro.

De linhagem neopentecostal, prega milagres, é dono de  uma forte retórica e com isto tem conseguido fieis em número crescente, a ponto de já se constituir em uma das grandes pedras no sapato da Igreja Mundial, pois tem atraído muitos fiéis da Igreja de Valdomiro. Como este, no começo e sempre, apela para contribuições, na forma de dízimos e ofertas, justificando a manutenção de projetos de mídia. Se vai ter fazenda, jatinho ou uma mansão, só o tempo dirá. 

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