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PM apreende carros lotados de cigarro em Dois Irmãos do Buriti

Renan Nucci

Publicado em 24/05/2019 às 10:58

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A Polícia Militar apreendeu ontem,em Dois Irmãos do Buriti, dois automóveis recheados de cigarros contrabandeados do Paraguai. O flagrante aconteceu à tarde, durante fiscalização na rodovia MS-162.

Segundo nota, os policiais faziam rondas pela região, nas proximidades da Estação Formiga, quando avistaram dois veículos passando em alta velocidade, parecendo estarem carregados, com sobrepeso.

A PM foi atrás e conseguiu abordar um rapaz de 19 anos que conduzia um Citroen e um homem de 49 anos que estava em um Zafira. Foi constatado que os dois veículos estavam abarrotados.

Havia tanto cigarro, que tinha apenas o espaço para o motorista. Os dois suspeitos confessaram terem sido contratados para levar a carga até Campo Grande. Cada um receberia R$ 300.

Eles alegaram que dois batedores prestavam auxílio, no entanto, a PM verificou os supostos veículos e não encontrou nada de irregular. Diante dos fatos, a dupla foi presa e levada à Polícia Civil.

 

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