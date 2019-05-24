PM apreende carros lotados de cigarro em Dois Irmãos do Buriti

Policial
A Polícia Militar apreendeu ontem,em Dois Irmãos do Buriti, dois automóveis recheados de cigarros contrabandeados do Paraguai. O flagrante aconteceu à tarde, durante fiscalização na rodovia MS-162.
Segundo nota, os policiais faziam rondas pela região, nas proximidades da Estação Formiga, quando avistaram dois veículos passando em alta velocidade, parecendo estarem carregados, com sobrepeso.
A PM foi atrás e conseguiu abordar um rapaz de 19 anos que conduzia um Citroen e um homem de 49 anos que estava em um Zafira. Foi constatado que os dois veículos estavam abarrotados.
Havia tanto cigarro, que tinha apenas o espaço para o motorista. Os dois suspeitos confessaram terem sido contratados para levar a carga até Campo Grande. Cada um receberia R$ 300.
Eles alegaram que dois batedores prestavam auxílio, no entanto, a PM verificou os supostos veículos e não encontrou nada de irregular. Diante dos fatos, a dupla foi presa e levada à Polícia Civil.
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