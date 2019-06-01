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PM de Dois Irmãos do Buriti prende envolvidos em receptação

Renan Nucci

Publicado em 01/06/2019 às 08:00

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A equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão de Polícia Militar de Dois Irmãos do Burití encaminhou à Delegacia de Polícia, na última quarta-feira (29), dois envolvidos em crime de receptação de bicicleta furtada.

O fato que deu início à resolução do conflito ocorreu dois dias antes (26), quando uma bicicleta foi furtada em frente a um estabelecimento comercial da cidade. Em seguida, o autor do furto trocou o veículo com um homem de 46 anos de idade, por uma ferramenta elétrica (serra circular).

Sem se importar com a procedência do produto, essa segunda pessoa vendeu a bicicleta para uma terceira pessoa (homem de 27 anos de idade), pela irrisória quantia de R$ 40,00.

Ao descobrir que tal produto era furtado, o comprador tentou desfazer o negócio, solicitando o dinheiro de volta, mas foi recebido com ameaças vindas do vendedor. Com a chegada da guarnição de serviço, ambos foram encaminhados à Delegacia da cidade, juntamente com o produto furtado, para as providências necessárias.

O desenrolar do atendimento se deu após a guarnição de serviço realizar diversas rondas em pontos distintos da cidade, abordando pessoas em atitude suspeita da prática de crimes na região, principalmente aos delitos de furtos.

Quaisquer solicitações para ocorrências e denúncias poderão serem feitas através do número 190 ou (67) 3243-1332.

 

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