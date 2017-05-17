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Aquidauana fechou mês de abril no "vermelho" na geração de empregos

Vivaldo

Publicado em 17/05/2017 às 07:33

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Apesar de um saldo positivo nos últimos 12 meses no quadro da evolução do emprego divulgado pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), Aquidauana fechou o mês de abril no “vermelho” em contratações, ou seja, o município demitiu mais do que contratou.

Segundo os levantamentos divulgados esta semana, foram 95 admissões e 99 desligamentos no mês passado, ou seja, uma variação negativa de 0,08%. Nos últimos 12 meses, foram 1.726  contratações e 1.710 demissões, com saldo positivo de 16 e variação positiva de 0,32%.

Em Mato Grosso do Sul, o balanço do mês de abril foi positivo, com 18.611 admissões e 17.887 desligamentos, com saldos mais expressivos de contratações nos setores de operador de marketing, tratorista agrícola, trabalhador da cultura de cana de açúcar e motorista de caminhão.

Os municípios com melhor índice na relação emprego-desemprego foram Dourados, que contratou 1.717 e demitiu 1.555 trabalhadores, com saldo positivo de 162; Paranaíba, que contratou 401 e demitiu 258 trabalhadores, com saldo positivo de 143 e Rio Brilhante, que contratou 398 e demitiu 316 trabalhadores, representando um saldo positivo de 82 vagas.

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