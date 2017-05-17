Aquidauana fechou mês de abril no "vermelho" na geração de empregos

Apesar de um saldo positivo nos últimos 12 meses no quadro da evolução do emprego divulgado pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), Aquidauana fechou o mês de abril no “vermelho” em contratações, ou seja, o município demitiu mais do que contratou.

Segundo os levantamentos divulgados esta semana, foram 95 admissões e 99 desligamentos no mês passado, ou seja, uma variação negativa de 0,08%. Nos últimos 12 meses, foram 1.726 contratações e 1.710 demissões, com saldo positivo de 16 e variação positiva de 0,32%.

Em Mato Grosso do Sul, o balanço do mês de abril foi positivo, com 18.611 admissões e 17.887 desligamentos, com saldos mais expressivos de contratações nos setores de operador de marketing, tratorista agrícola, trabalhador da cultura de cana de açúcar e motorista de caminhão.

Os municípios com melhor índice na relação emprego-desemprego foram Dourados, que contratou 1.717 e demitiu 1.555 trabalhadores, com saldo positivo de 162; Paranaíba, que contratou 401 e demitiu 258 trabalhadores, com saldo positivo de 143 e Rio Brilhante, que contratou 398 e demitiu 316 trabalhadores, representando um saldo positivo de 82 vagas.