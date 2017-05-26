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Economia

Caixa realiza feirão de imóveis em duas cidades do Estado

Shoppings em Dourados em Campo Grande vão recebe a ação de vendas do setor imobiliário

Flavio Brito

Publicado em 26/05/2017 às 10:40

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Duas cidades de Mato Grosso do Sul recebem o Feirão da Casa Própria, da Caixa Econômica Federal, começa hoje (26) e vai até domingo (28).  A ação de vendas conta mais de 202 mil imóveis novos e usados em diversas cidades do país, que estarão em oferta em outras 11 cidades brasileiras - São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Belém, Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Goiânia e Uberlândia. Além dessas cidades, a 13º edição do feirão ocorrerá em Brasília, Fortaleza e Curitiba, de 23 a 25 de junho.

Neste ano, o feirão contará com 548 construtoras no total, 261 correspondentes imobiliários e 185 imobiliárias que ocuparão os estandes do evento durante o fim de semana. O número de imóveis ofertados supera a marca de 228 mil. Neste ano, o evento de Dourados (MS) contará com 1 construtora e 4 correspondentes imobiliários da Caixa, além de 3 imobiliárias, que ocuparão os estandes do evento. Já Campo Grande contará com 6 construtoras e 4 correspondentes imobiliários e mais 4 imobiliárias.

Para fazer um bom negócio e fugir de falsas ofertas, a orientação é de que o comprador pesquise os preços que as construtoras praticavam antes do feirão. Os juros podem variar de acordo com os valores a serem pagos, a renda e o município do cliente, além dos compradores que têm relacionamento com o banco, de imóveis oriundos de empreendimentos financiados pela Caixa e de clientes do setor público. Além da atenção com os juros, é importante que o comprador visite vários estandes para comparar as condições, o tipo de produto e analisar o custo-benefício sem comprometer o orçamento. A prestação não pode comprometer mais de 30% da renda familiar.

De acordo com a advogada especialista em direito imobiliário, Roberta Costa, é sempre bom verificar os custos envolvidos após a compra, como o valor estimado do condomínio, mesmo que o prédio ainda esteja em obra. Ela também sugere que o comprador junte toda a documentação referente à negociação do imóvel, que deverá compor um dossiê sobre o processo de compra e venda. “Tudo isso deve ser muito bem analisado para se fazer uma boa compra pois, na ausência dessas informações, o consumidor pode acabar adquirindo um problema”, alertou a especialista.

Os documentos para pedir o crédito da casa própria, no feirão, incluem a carteira de identidade, o CPF e os comprovantes de renda e residência atualizados. Para mais informações, o interessado deve entrar em contato com a Caixa Econômica Federal pelo telefone 0800 726 0101, o Serviço de Atendimento ao Cliente ou pelo sitewww.caixa.gov.br.


SERVIÇO

Feira de Imóveis e Oportunidades de Campo Grande 
Data: de 26 a 28 de maio de 2017 (sexta-feira a domingo)
Hora: sexta-feira e sábado, das 10h às 22h – domingo, das 12h às 20h
Local: Shopping Norte Sul Plaza – Campo Grande (MS)

Feira de Imóveis em Dourados 
Data: de 26 a 28 de maio de 2017 (sexta-feira a domingo)
Hora: sexta-feira e sábado, das 10h às 22h – domingo, das 12h às 20h
Local: Shopping Center Avenida – Dourados (MS)

 

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