Antes referência no setor, Eldorado Celulose agoniza e deve ser vendida

A Eldorado Celulose, que pertence ao grupo J & F, estabelecida em Três Lagoas, e que já foi referência mundial em celulose, está em crise. O endividamento que vence no curto prazo é de R$ 2,3 bilhões, segundo o último balanço publicado pela companhia, referente ao ano de 2016.

Primeira empresa do grupo, ligado a JBS, a ser investigada por corrupção na Lava Jato, a Eldorado desde o ano passado sofre financeiramente os reflexos desta situação. As metas financeiras estabelecidas pelos bancos, os chamados convenants, tiveram de ser revistos para evitar que houvesse um pedido de antecipação de quitação da dívida.

Diante deste quadro, a empresa, que tinha planos de dobrar sua produção, está sendo colocada à venda. O propósito do grupo J & F é concentrar forças na JBS que deve perder, segundo projeções, 30% do mercado nos países do Mercosul. A Fibria, principal concorrente da Eldorado e com parque industrial em Três Lagoas, cogita compr-la, dentro de um projeto de expansão de seus negócios.