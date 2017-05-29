Governo licita asfalto da estrada parque de Piraputanga

O Governo do Estado licitará o asfalto da estrada ecológica entre os distritos de Camisão e Piraputanga, em Aquidauana hoje (29), conforme edital publicado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). A pavimentação de 18,5 quilômetros da MS-450, com o custo de R$ 25 milhões, será autorizada assim que o contrato com a empresa vencedora do certame for assinado.

Com início no distrito de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti, a estrada ecológica, hoje parcialmente asfaltada, é um dos principais produtos turísticos de Mato Grosso do Sul pela suja beleza cênica – de um lado, o Rio Aquidauana com suas corredeiras atraindo pescadores; do outro, os paredões de arenito da Serra de Maracaju dividindo planalto e planície. O local é muito visitado por pescadores e amantes de esportes radicais, como trilhas e escaladas.

Projetando um novo momento para o destino, a Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana tem como meta a formatação de um roteiro dos empreendimentos prestadores de serviços existentes nos distritos e a implantação da sinalização turística nos principais acessos aos atrativos naturais que circundam a morraria, habitat de inúmeras espécies de animais e aves, como araras azuis. A circulação de um trem turístico também está nos planos.

“Com a pavimentação da rodovia, toda região será beneficiada, principalmente a comunidade local, que sofre transtornos quanto ao tráfego em dias de chuva”, observa o diretor presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana, Humberto Torres. “É uma obra de grande importância para o fomento do turismo, promovendo o aumento do fluxo dos turistas e visitantes que procuram a região dos distritos para lazer, aumentando a taxa de ocupação”, acrescenta.