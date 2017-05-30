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Economia

Bandeira tarifária de energia elétrica será verde no mês de junho

Flavio Brito

Publicado em 30/05/2017 às 16:10

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A bandeira tarifária de energia elétrica para o mês de junho será verde, sem custo extra para os consumidores. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), os fatores que contribuíram para o retorno da bandeira verde foram a maior afluência das vazões que chegaram aos reservatórios das hidrelétricas em maio de 2017 e a perspectiva de redução do consumo de energia elétrica.

O funcionamento das bandeiras tarifárias é simples: as cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade. Com as bandeiras, a conta de luz fica mais transparente e o consumidor tem a melhor informação para usar a energia elétrica sem desperdício.

A bandeira não é um custo extra na conta de luz: é uma forma diferente de apresentar um valor que já está na conta de energia, mas que geralmente passa despercebido.

Cores

Bandeira Tarifária Verde: sinaliza condições favoráveis de geração, e não gera custo adicional

Bandeira Tarifária Amarela: R$ 2,00 a cada 100 (kWh)
Bandeira Tarifária Vermelha – Patamar 1: R$ 3,00 a cada 100 (kWh)
Bandeira Tarifária Vermelha – Patamar 2: R$ 3,50 a cada 100 (kWh)

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan), conveniada à Aneel para fiscalizar os serviços e atender os consumidores na Ouvidoria em Mato Grosso do Sul, alerta que o cuidado no uso eficiente da energia deve ser um hábito, mesmo com a bandeira verde.

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