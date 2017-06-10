Agência da Caixa de Aquidauana está aberta hoje para saque da conta inativa do FGTS

A agência da Caixa Econômica Federal em Aquidauana está aberta hoje (10), das 9h às 15h, para atendimentos exclusivos sobre o saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A expectativa da gerência da unidade é atender até 700 pessoas neste sábado. Durante a manhã, pelo menos 250 pessoas foram atendidas, os trabalhadores fizeram fila para receber o benefício. “Esse dinheiro veio no momento certo, vou pagar as contas e tirar meu nome do Serasa”, disse a aquidauanense Jaquelaine Ferreira.

A partir deste sábado, os trabalhadores nascidos nos meses de setembro, outubro e novembro podem resgatar os recursos das contas inativas. O atendimento no dia de hoje, em regime de plantão, estará disponível para os cidadãos checarem se têm algum saldo disponível e, em caso positivo, realizar saques, solucionar dúvidas e providências como emissão da senha do Cartão do Cidadão.

Originalmente, o saque para os nascidos nesses três meses ocorreria nos dias 16 e 17, mas foi antecipado em uma semana. Com o lote liberado ontem (9), cerca de 7,5 milhões de pessoas estão aptas a retirar os valores, que somam R$ 10,9 bilhões.

As unidades da Caixa também vão abrir mais cedo na próxima segunda-feira (12), terça-feira (13) e quarta-feira (14). Para as agências que já abrem rotineiramente às 9h, o atendimento se estenderá das 8h até uma hora a mais do que o normal. Já as demais cidades, as unidades vão abrir duas horas mais cedo nos três dias.