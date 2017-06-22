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Caravana do FCO passa por Aquidauana para detalhar linhas de crédito

Recursos com taxas de juros subsidiadas financiam projetos do agronegócio e empresariais

Flavio Brito

Publicado em 22/06/2017 às 10:35

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A Caravana do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) – operado pelo Banco do Brasil – passou pelo Parque de Exposições de Aquidauana nesta quarta-feira (21). A palestra foi conduzida pelo Superintendente Regional do Banco do Brasil Gilson Caio e contou com a presença de empresários de diversos setores de Aquidauana e Anastácio.

A caravana está percorrendo cinco cidades de Mato Grosso do Sul com uma boa notícia para empresários e produtores rurais. O objetivo é intensificar e divulgar o acesso ao crédito e recursos do fundo. “É dinheiro subsidiado do FCO que atende aos nossos empresários e que fomenta nosso comércio, nosso agronegócio como um todo”, disse o prefeito Odilon Ribeiro (PSDB), lembrando as taxas de juros diferenciadas e reduzidas. 

O Prefeito Odilon agradeceu a presença de todos e destacou a importância deste programa e da liberação de crédito para incentivar novos investimentos por parte de toda a classe produtiva e diversos setores do comércio e indústria, ferramenta plausível para aquecer a economia e aliviar os efeitos da crise que o país enfrenta hoje.

Conforme o Governo de Mato Grosso do Sul, o Banco do Brasil conta com R$ 10,3 bilhões para aplicar no desenvolvimento econômico e social da região por meio de seus financiamentos. Os principais setores de destino são mineral, industrial, agropecuário, agroindustrial, turístico, comercial e de serviços. Para Mato Grosso do Sul foram disponibilizados mais de R$ 2 bilhões para financiamentos na área rural e empresarial.

“É um recurso invejado por outros Estado, já que apenas Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal podem lançar mão desses valores”, comentou o superintendente do Banco Brasil, Gilson Caio, que já trabalhou em Estados como o Sergipe e Santa Catarina. Segundo ele, o objetivo da caravana é explicar como como é possível ter acesso aos recursos, cumprindo as exigências do Fundo.

Caio explicou que a caravana é realizada em região do Estado com as maiores demandas e em municípios em um número grande de propostas é apresentado. Ao todo, serão 20 eventos da caravana no Estado e Aquidauana recebeu a 15ª edição. 

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