Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece duas vagas de emprego para hoje

Economia
A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira:
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)
Gerente de Serviços de Oficina
Vagas Regionais (rural/outras cidades)
Capataz (experiente)
Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
Economia
Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS