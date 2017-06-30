Frigorifico inicia processo de seleção para trabalhadores de Sidrolândia

Os candidatos terão de comprovar experiência e morar em Sidrolândia. A empresa oferece café da manhã, almoço, ambulatório médico e cesta básica, além é claro, de salário compatível com a função, divulgou o site.

Estão sendo oferecidas vagas para nutricionista (em regime de prestação de serviço) e para os seguintes setores: na área de abate - encarregado, magarefes, faqueiros e balanceiro. Miúdos - encarregado e faqueiros. Caldeira – encarregado e operadores de caldeira. Operadores de sala de máquinas. Encarregado de limpeza e higienização; encarregado de curral.

A parte de construção civil do prédio e instalação dos equipamentos já está concluída e atualmente o frigorífico já emprega aproximadamente 60 pessoas, abrangendo setor administrativo, portaria e manutenção. A previsão é que numa primeira etapa o frigorífico, projetado para abater até mil cabeças de gado, comece operando com o abate de 300 cabeças.

O funcionamento da unidade na plenitude da capacidade dependerá da agilidade do Governo do Estado de concluir a via de acesso à indústria, uma avenida de 4 quilômetros que começa na MS-162, implantada provisoriamente em 2014.

Falta fazer a travessia sobre uma nascente que estava na dependência de licenciamento ambiental. Em 30 dias, afirma a matéria do Região News, será aberta a licitação para a duplicação da MS-162, com dois trevos, entre a rotatória da BR-060 com os acessos ao frigorífico e ao Complexo de Armazenagem da Lar Cooperativa.